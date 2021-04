OMEGNA- 20-04-2021-- Anche nella cittadina cusiana è arrivata l'App che ha come obiettivo l'abbattimento dello spreco alimentare. La prima attività a iscriversi in Omegna è una panetteria.



Fra le tante iniziative nate per arginare il grave fenomeno dello spreco alimentare -grande problema che colpisce la società a livello etico, economico e ambientale e che interessa l’intera filiera agro-alimentare, dai campi alle nostre tavole- c’è anche l’app “Too Good To Go”, una soluzione che sostanzialmente connette gli utenti con gli esercizi commerciali che hanno degli invenduti, in modo che questo cibo possa avere nuova vita invece di essere sprecato.

In sintesi funziona così: gli operatori del settore alimentare o della ristorazione iscritti a questa applicazione ogni giorno mettono a disposizione alcune confezioni contenenti prodotti rimasti invenduti -le cosiddette “magic box”- e i clienti scaricando l’app sul telefonino e geolocalizzandosi possono trovare i locali aderenti al progetto e acquistare una box pagandola direttamente on line e ritirandola nei tempi indicati dal commerciante.

Esempi di commercianti che hanno aderito a questa iniziativa ci sono anche nel nostro territorio e per quanto concerne Omegna, in particolare, la prima attività ad aver abbracciato l’idea è la Panetteria Cartabbia.

“Si, siamo la prima attività in assoluto presente su Omegna e siamo davvero rimasti stupiti dal successo ricevuto e dalle recensioni molto positive -dichiarano Cristina Caramelli e Alessandro Cappelli della panetteria Cartabbia- A metà gennaio il responsabile di zona dell'app in collaborazione con Simone Lamorte di Omegna Responsabile ha effettuato la presentazione in una videochat e ciò ha suscitato il nostro interesse. L’idea ci è piaciuta essenzialmente per due motivi: il primo è che siamo storicamente ed eticamente molto attenti ad un certo modo di produrre e di rapportarsi con la clientela, noi privilegiamo da sempre la qualità piuttosto che la quantità, usiamo solo materie naturali nessun additivo né conservante e proprio questo ci porta a dover eliminare l'invenduto giornaliero e non essendo presenti sul nostro territorio mense sociali andava buttato; in secondo luogo c’è da considerare che la situazione che era già critica prima, ora in epoca covid è davvero peggiorata per alcune fasce sociali quindi, senza poter certo risolvere grossi problemi, il poter portare casa una “magic box” del valore di 9 euro pagandola il prezzo simbolico di 2,99 euro può donare un pochino di serenità per una sera, considerando che c’è sempre anche il fattore sorpresa in quanto non si sa mai cosa ci sarà all'interno della box”.

Ecco, quindi, che “To Good To Go” si presenta come un’app amica dell’ambiente e attenta al sociale e quando questa tecnologia virtuosa incontra la sensibilità attenta e premurosa di commercianti speciali, il risultato non può che essere straordinario per le persone e per il pianeta.

r.a.