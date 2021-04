OMEGNA - 20-04-2021 -- Secondo le notizie di questi giorni il 26 aprile potrebbe esserci l’apertura dei ristoranti e dei bar all’aperto.

Anche per il 2021 ad Omegna, aree pubbliche come dehors saranno utilizzabili gratuitamente,e , dove è possibile, saranno anche ingranditi per permettere ai locali di ospitare più clienti.



L’assessore Mattia Corbetta ha sottolineato: “Invitiamo chi avesse necessità di chiedere nuove concessioni o di ampliare quelle esistenti, di contattatare al più presto l’ufficio attività produttive del comune di Omegna per presentare le domande. Le richieste richiedono fino a 10 giorni per essere processate e necessitano anche di parere da parte della polizia locale, pertanto è auspicabile rivolgersi agli uffici con celerità.”



Diego Cataldo