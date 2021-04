OMEGNA - 20-04-2021 -- Si chiama ColorOmegna il progetto per la riqualificazione delle facciate degli oltre 70 condomini affacciati sul Golfo della città realizzato da Daniele Poli Project Design Lab. Lo hanno messo a punto gli Architetti Vittoria Albertini, Chiara Armenti e Daniele Poli che, partiti da una un’indagine di archivio, hanno identificato 7 ambiti e associato a ciascuno una palette di colori per ogni specifico scorcio di ambiente.



Realizzato grazie alla collaborazione di PPG e del brand multinazionale di vernici Sigma, ColorOmegna nasce nella convinzione che “il colore non è solo decorazione. Se correttamente utilizzato permette di creare un habitat più armonioso e funzionale al benessere delle persone”.

Da qui la volontà di considerare l’edificio come parte integrante del contesto, “armonizzandolo e mimetizzandolo con i colori degli elementi naturali con cui si confronta, con una visione di insieme, non del singolo manufatto” spiegano gli ideatori del progetto ColorOmegna, che hanno optato per azzurri pallidi, verdi salvia e brillanti, grigi e azzurri più carichi mutuati dalla natura.



«Come Sindaco di Omegna, plaudo questo progetto che pone grande attenzione agli edifici condominiali costruiti attorno al lago nel pieno di un boom economico che, per volumi e caratteristiche strutturali, ha impattato profondamente sul paesaggio che circonda la nostra città, e che ora potrebbero trovare nuova “armonia” anche grazie agli incentivi voluti dal Governo per la riqualificazione energetica e delle facciate» commenta il primo cittadino, Paolo Marchioni.



«In linea con le scelte di questa Amministrazione comunale, lo scopo del nostro progetto – confermano i referenti dello Studio Daniele Poli Project Design Lab – è di migliorare la vita di coloro che “vivono” il Golfo di Omegna ogni giorno, ma soprattutto di creare maggiore attrattiva in chiave turistica per il nostro territorio contribuendo, attraverso il colore, a un processo di rinascita locale».



Attualmente caratterizzati da tinte che rimandano alla moda degli anni passati, ma in sostanziale dissonanza con l’atmosfera che il paesaggio che ci circonda esprime, grazie al progetto ColorOmegna, molti marroni scuri, rosa, salmone, panna, senape e gialli potranno ora essere convertiti con tonalità studiate per mimetizzare con elementi naturali i volumi dei singoli condomini sulla base di una visione unitaria e d’insieme.