OMEGNA - 22-04-2021 -- Vittoria della Fulgor Paffoni contro l’Use Computer Gross Empoli per 79 a 69.

Uno scarto di ben 10 punti quello che i cusiano hanno dato ai toscani, in una partita che è un ritorno in campo per entrambe le squadre che erano assenti da diverso tempo in partite ufficiali.

La Paffoni con questa vittoria si è sicuramente avvicinata alla possibilità di giocare i tanto sperati playoff.

Tanti grandi ex nella partita tra cui l’ex Use Guido Scali in forza alla Paffoni e Francesco Villa, play ex Omegna adesso play titolare della Gross Empoli



Diego Cataldo