OMEGNA - 23-04-2021 -- Cristina Pecci studentessa frequentante l’ultimo anno presso il Liceo Scientifico “Gobetti” di Omegna, si è classificata al primo posto in occasione della gara regionale delle Olimpiadi di Filosofia, svoltasi online lo scorso 31 marzo.

Prima tra tutti gli studenti frequentanti le scuole secondarie di secondo grado del Piemonte, Cristina è stata seguita da Barbara Pesce, docente di Filosofia presso l’IIS di Omegna e da Gian Maria Ferraris, a cui si deve l’organizzazione della selezione di Istituto dello scorso anno, e quella regionale, che si è svolta da remoto, all’inizio del 2021.



"Nell’affrontare la prova di concorso ho scelto di cimentarmi nella traccia in ambito politico tratta dal saggio “Vita activa. La condizione umana” di Hannah Arendt, in cui si approfondisce l’inserimento degli esseri umani nel mondo con la “parola” e il loro “agire”. Confesso di essere partita in qualche modo avvantaggiata, perché l’argomento in questione era già stato affrontato da me e dai miei compagni sotto l’attenta guida della Professoressa Pesce, mentre un debito di gratitudine so di averlo anche la con Professoressa di italiano, Vittoria Blonda" ha spiegato Cristina Pecci.



"Mi congratulo con questa giovane studentessa e con il corpo insegnanti che ha saputo trasmettere valori così alti e coltivare la propensione a “prendere l’iniziativa”, a essere “pronti all’azione”, così come dimostrato da Cristina, che è riuscita ad approfondire contenuti filosofici, ma anche a confrontarsi con successo in un contesto così competitivo. Oggi, più che mai, la nostra società ha bisogno di diffondere, promuovere e valorizzare il pensiero critico e la capacità argomentativa. La filosofia, così come il sapersi impegnare in uno scambio proficuo di risorse intellettuali e culturali rappresenta senz’altro la via maestra per la formazione dei futuri cittadini" ha sottolineato l’Assessore Sara Rubinelli. Il 28 aprile Cristina sarà impegnata nell’edizione nazionale delle Olimpiadi di Filosofia.