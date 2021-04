OSSOLA- 23-04-2021-- Grande attesa tra i tanti appassionati di rally per una delle prove più attese della stagione agonistica, il 57° Rally delle Valli Ossolane, storica gara che Beppe Zagami e la New Turbomark ci propongono in una due giorni da vivere tutta d'un fiato, con il prologo sabato con il ritorno della Lusentino, storica prova domese denominata Domobianca 365, e domenica con la tradizionale speciale di Crodo e con l'innovativa Cannobina "reverse" denominata “Damoni-Conte Gria” da ripetere entrambe due volte.

Tantissimi, come sempre al Valli, ma anche in questa particolare annata, i partenti, ben 100, con ben 17 vetture di R5 al via, 7 S1600, 11 R2B e altrettante N3, 12 N2, 6 A5.

Tra i favoriti ovviamente Davide Caffoni e Mauro Grossi, che si ripresenteranno con una Skoda Fabia R5 come nelle ultime due vittoriose edizioni, che verranno sicuramente insidiati dall' otto volte campione svizzero Gregoire Hotz su Citroen C3 R5 e dal ticinese Ivan Ballinari su Skoda Fabia. AMbizioni da podio alto anche per l' R5 di Fabrizio Margaroli, Peruccio, Zanazio, Corinaldesi, Lombardi, Lani, Bruni, Pelfini o Rolando

Il numero uno è stato assegnato alla Hyundai i20guidata da Daniele Nicolini.

Due le Volkswgen Polo al via, una sarà affidata al domese Marco Laurini mentre l’altra al milanese Alessandro Sabbadini.

Nelle altre classi spiccano i possibili duelli tra il locale Martinelli ed i varesini Rodili e De Tommaso in A7 così come Fortunato, Sarli, Bonizzoni e Levati in N2; Lavarini, Nussio, Arrienta, Gobber e Cerutti mirano alla N3 mentre l’ambita R2 vede i pronostici virare verso pretendenti del calibro di Tondina, Fodrini, Ruffini e Vielmi. In S1600 Fradelizio, Bestetti, Mauri e Re paiono puntare anche alla graduatoria di Due Ruote Motrici, Cecchini (unico in R3) o Comparoli e Vidueira permettendo visto che questi ultimi due potranno vantare l’ultimo modello di Peugeot 208 Rally4 di alte prestazioni.

Ovviamente vi terremo informati in tempo reale di ogni minuto di gara, con dirette sulla nostra app NEWS 24 e sui social a partire dallo shakedown di sabato mattina e sino alle premiazioni di domenica sera.

Un consiglio.... non mancate di collegarvi perchè questa volta abbiamo fatto le cose davvero in grande...

Buon rally a tutti!