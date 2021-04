ORTA SAN GIULIO -26-04-2021 -- “ E’ un sistema che permette di mantenersi aggiornati sulle news del comune. Sono applicazioni che stiamo cercando di implementare per migliorare i servizi ai cittadini. Ci rendiamo conto che sempre più si utilizzeranno gli smartphones per eseguire tutta una serie di operazioni che permetteranno di risparmiare tempo ed essere sempre informati. La pandemia ha dato una svolta positiva all’utilizzo di questi dispositivi e ad implementare sempre di più la qualità del servizio a beneficio dei cittadini. Comodamente potranno avere documenti e pagare i servizi stando a casa, visualizzare il proprio stato di contribuente, le scadenze, ecc...”



Sono queste le parole con le quali Giorgio Angeleri, sindaco di Orta San Giulio, presenta l’App SmartCom collegata al sito web istituzionale del Comune che consente di raggiungere il cittadino in modo veloce e diretto e tenerlo altresì aggiornato su eventi e news, grazie al sistema automatico di notifiche.



Per poter fruire di tutte queste funzionalità è necessario come prima cosa scaricare l’applicazione sul proprio dispositivo mobile: per chi usa il sistema operativo Android, dal Playstore del proprio dispositivo cercare l’applicazione "Smartcom", installarla e nella sezione "Comune Seguito" scrivere il nome del comune che si intende seguire; per chi invece utilizza il sistema operativo Apple, dall'Applestore del proprio dispositivo cercare l’applicazione "Smart-Com", installarla e nella sezione "Comune Seguito" scrivere il nome del comune che si desidera seguire.

“Il comune di Orta San Giulio diventa sempre più Smart…” è il commento finale del sindaco Angeleri.

r.a.