GRAVELLONA TOCE- 26-04-2021-- Si chiama SOStieni Gravellona il progetto nato con l’intento da parte dell’Amministrazione Comunale di Gravellona Toce di offrire ai cittadini l’opportunità di fare qualcosa di concreto per aiutare le piccole imprese artigiane e i piccoli negozi che, dovendo chiudere per diversi mesi a causa della pandemia, si sono trovate in gravi difficoltà.

L’Amministrazione Comunale ha sempre cercato di sostenere i propri cittadini attraverso numerose iniziative rivolte al singolo, alle famiglie e alle imprese, con i mezzi finanziari che il governo ed il Comune hanno messo a disposizione e con la splendida partecipazione del volontariato che è sempre stato attivo sui diversi fronti aperti dall’emergenza.

E’ stato aperto un conto dedicato dove ciascuno ha potuto dare il proprio contributo, piccolo o grande, in rapporto a quello che era in grado di offrire; in 113 hanno risposto all’appello e sono stati raccolti 20.097€ (comprensivi delle donazioni associate all’acquisto delle bandiere italiane); l’Amministrazione ha aggiunto 10.000€ portando così il fondo ad un totale di 30.097€ .

Pochi giorni fa è stata resa nota la notizia dell’uscita del bando per l’assegnazione dei contributi rivolto a quelle piccole imprese artigiane e piccoli negozi che hanno dovuto chiudere l’attività nel periodo compreso tra marzo e dicembre 2020.

I soggetti in possesso dei requisiti previsti possono presentare domanda di assegnazione del contributo via PEC a partire da lunedì 26 aprile e sino al 26 maggio; nella domanda si dovranno fornire i dati richiesti dal bando necessari al Comune per redigere una graduatoria, sulla base della quale verranno poi ripartite le risorse finanziarie. L’entità del contributo a fondo perduto sarà condizionata dal numero di richieste pervenute e dall’ammontare della somma a disposizione del Comune, ma non potrà comunque essere inferiore a 1.000 € netti che saranno erogati una tantum ad ogni richiedente inserito in graduatoria, fino ad esaurimento delle risorse economiche disponibili.

Nel caso in cui le risorse disponibili non consentano l’erogazione a tutti gli ammessi al contributo, il Comune manterrà valida la graduatoria e valuterà se e come il fondo potrà essere rifinanziato.

Per ogni richiesta di chiarimento è possibile scrivere una mail all'indirizzo: [email protected] gravellonatoce.vb.it

Ancora una volta Gravellona Toce si è dimostrata una città unita e solidale con uno spiccato senso di comunità; chi ha la possibilità di farlo può partecipare al rifinanziamento del fondo con la certezza che ogni contributo andrà a beneficio dei concittadini colpiti dalla crisi economica generata dall’emergenza sanitaria.

SOStienigravellona IBAN: IT25 D 05696 45440 000006699X22