ORTA- 27-04-2021-- La Canottieri Lago d’Orta anche in questa occasione si è presentata al gran completo sul lago di Candia Canavese per partecipare alle gare di selezione del secondo Meeting Nazionale, in programma il 25 aprile.

Presenti circa 750 atleti distribuiti su 380 equipaggi, da specificare che quelle di domenica sono state gare valide anche per l’attribuzione dei titoli regionali.

Per la Canottieri Lago d’Orta non è arrivato nessun titolo ma si sono ottenute tre interessanti “quasi vittorie”, un terzo posto e alcuni buoni piazzamenti.

Il 2x Senior femminile è vice-Campione piemontese, con l’equipaggio di Giulia Zanetta e Luna Bortolin, quest’ultima al rientro alle gare dopo una lunga pausa agonistica, per lei un ottimo inizio.

Vice-campioni regionali anche Riccardo Lai e Emanuele Oechslin sul Doppio Junior e il Quattro di coppia Cadetti di Simone Pozzati, Elia Cadei, Samuele Silvetti, Martin Blazevic.

Medaglia di bronzo per il Quattro Ragazze di Gaia Barbotti, Francesca Piana, Sara Rossi, Cecilia Zoe Pastore, alla loro prima uscita in questa formazione.

Quarti posti per la Cadetta Fabiola Cagnola e per il Quattro Junior di Baratti – Ledda – Lai – Oechslin; sesti posti per il Singolo Junior di Federico Baratti e per il Doppio Ragazzi Barbaglia – Colombo.