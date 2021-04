PETTENASCO - 27-04-2021 -- Il settore degli eventi è uno dei più penalizzati dalla crisi economica generata dalla pandemia Covid-19 perché il blocco è stato, e purtroppo ancora è, quasi completamente totale.

Sono molte le persone che operano in questo comparto e che ormai da tanti lunghi mesi stanno vivendo una grave criticità e proprio per questo, per far sentire pacificamente la propria voce, gli operatori economici del settore wedding and events lunedì 26 aprile hanno manifestato in tutta italia con l’auspicio che chi di dovere trovi delle soluzioni per salvare attività e posti di lavoro che indiscutibilmente sono un patrimonio di professionalità riconosciuto sia in Italia sia all’estero.

Noi di VCO24 abbiamo intervistato Elisabetta Zucchi wedding e party planner di Pettenasco che con illuminata professionalità e intensa passione opera in questo settore: “Non abbiamo manifestato per chiedere aiuti economici perché sappiamo benissimo quanto sia complicato ora trovare le risorse per sostenere questa filiera industriale -asserisce Elisabetta Zucchi- noi chiediamo delle regole e chiediamo altresì delle date certe perché il nostro lavoro, soprattutto il lavoro di noi pianificatori gli eventi, è quello di programmare per tempo le cose perché solo con il tempo riusciamo a pianificare bene ogni tipo di evento…”

r.a.