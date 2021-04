VCO- 28-04-2021-- Un ritorno alle moto ‘’regine del deserto’’, per questo 2021, per l’omegnese Marco Iob che vince sulla nuova Ktm 790 rally del team Mrt, la bicilindrica che ritorna nella stagione motorally nazionale.

Iob è finito secondo nella prima giornata di prove, sabato 24 aprile, sugli sterrati di Follonica, ma ha saputo capitalizzare nella seconda giornata il risultato del primo gradino del podio. Dietro di lui

Il folto squadrone di Yamaha, e un duro testa a testa con Michele Prandelli per le prime posizioni di classifica. Marco dice: ’’quest’anno il parterre di partecipanti al campionato italiano Motorally è d’eccezione. Ci sarà il dakariano Alessandro Botturi, pilota di caratura internazionale, sempre su Yamaha. Nelle due giornate di gare, ho perso qualcosa nel primo giorno, sui 60 km delle prime due prove, mentre nel secondo sono riuscito a vincere. Quest’anno partecipo anche al Road to Dakar, il concorso messo in palio dal campionato italiano per eleggere un fortunato candidato alla partecipazione alla gara regina del deserto, la Dakar.’’

Riguardo alla nuova bicilndrica, ‘’La differenza di guida con le monocilindriche è abissale, la moto richiede molto impegno fisico e mentale, è come guidare dei camion rispetto a prima. SI è tornati a moto come navi del deserto, come ai tempi d’oro dei rallies internazionali.’’

I prossimi appuntamenti del cusiano saranno il trofeo monomarca Ktm a maggio, che correrà con la sempreverde Ktm 990 adventure e a giugno il terzo appuntamento nazionale in Abruzzo.

Vittorio Manini