OMEGNA - 28-04-2021 - “Ancora una volta i rappresentanti della nostra Regione sono venuti sul territorio a conferma che quando c’è unità d'intenti si può davvero lavorare per il bene dei cittadini, ottenendo risultati concreti. Il via ai lavori alla Verta è testimonianza di questa proficua collaborazione”.

Lo ha dichiarato il presidente del gruppo Lega Salvini Piemonte Alberto Preioni, a margine della visita che il governatore Alberto Cirio ha compiuto stamane nel Vco, e in particolare nel Verbano e nel Cusio, insieme all’assessore ai Trasporti Marco Gabusi. E’ stata l'occasione per fare il punto sul piano vaccinale, che sta procedendo spedito, con la visita ad alcuni centri del territorio provinciale dove vengono somministrati i vaccini contro il Covid-19, e sullo stato dell'arte del cantiere della galleria Verta a Omegna, i cui lavori - del costo preventivato di 5,8 milioni di euro - sono partiti proprio oggi a cura di Anas, rispettando dunque il cronoprogramma.

“Il tunnel che collega la zona nord della città alla strada statale del lago d’Orta, ormai chiuso dal giugno 2018, sarà messo in sicurezza”, ha ribadito Preioni sottolineando, dal canto suo, “l’importanza, grazie al lavoro di squadra, di aver sbloccato un'opera che era in stallo da lunghissimo tempo e che sarà restituita alla comunità locale tra circa un anno e a senso unico”. Preioni ha poi ringraziato Cirio e Gabusi che per la seconda volta nel giro di poche settimane hanno fatto visita al territorio, confermando così l’attenzione dell’amministrazione regionale attualmente in carica nei confronti degli enti locali. “Tra i banchi di Palazzo Lascaris – ha detto Preioni – la Lega continua nella sua azione propulsiva a favore dello sviluppo delle province piemontesi. Non lasceremo indietro nessuno, perché tutti meritano la nostra attenzione”. E a inizio mattinata era stato anche illustrato a Stresa il progetto di una passerella galleggiante sul lago Maggiore, che un gruppo di imprenditori privati vorrebbe realizzare per mettere in collegamento le isole borromee Bella e Pescatori. “Un’iniziativa molto interessante che seguiamo da vicino e che non escludiamo di poter finanziare, perché potrebbe recare grandi vantaggi al turismo del Vco aiutandolo a ripartire”, ha commentato Preioni. (c.s)