LAGO D’ORTA - 29-04-2021-- Il presidente dell’Unione Turistica Lago d’Orta Oreste Primatesta continua a tenere alta l’attenzione sulla situazione critica della viabilità nel Cusio.

Come ha già fatto in passato, Primatesta pone sotto la lente d’ingrandimento la SP 229 del Lago d’Orta e anche la galleria di Omegna visitata proprio ieri, mercoledì 28 aprile 2021, dal presidente Alberto Cirio che si è espresso così: "Un’opera ferma da tre anni. Avevo promesso che il 28 aprile avremmo dato il via al cantiere con Anas e così è stato, grazie all’impegno di tutti. Ci rivedremo qui il 25 aprile del 2022 per la chiusura dei lavori che, con un investimento di 6 milioni di euro, consentiranno una prima riapertura a senso unico, con l’obiettivo però di garantire al più presto anche il ripristino completo della galleria."

Questa soluzione non convince Primatesta che solleva perplessità anche sulla durata, a suo dire eccessiva, dei lavori: ”…Perché ci vuole un anno? Perché non è un lavoro di emergenza…se usassero il metodo del ponte di Genova si dimezzerebbe se non addirittura ridurrebbe del 70% questo tempo; poi la galleria sarà a senso unico da nord scendendo verso il lago, noi avremmo preferito fare un semaforo…”.

Ci sono poi i "soliti" problemi che perdurano da anni quali, ad esempio, le cunette sporche e gli asfalti malconci che rendono indecorosa la SP 229 che è la principale arteria viaria del territorio del lago d'Orta

Ecco la videointervista a Oreste Primatesta, presidente dell’Unione Turistica Lago d’Orta e vicepresidente del Distretto Turistico dei Laghi.

r.a.