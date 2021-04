OMEGNA - 29-04-2021 - Anche quest'anno sarà un Primo Maggio senza cortei di lavoratori e sindacati, ci si accontenterà di un presidio (statico, così come previsto dalle normative anti-covid). Quest'anno la manifestazione provinciale tocca a Omegna, ed il luogo scelto è carico di senso: il monumento ai caduti del lavoro davanti all’ex ferriera Cobianchi. Qui a partire dalle 10 parleranno Luca Bartolini per Cgil, Iginio Maletti per Cisl e Luca Lepiani per Uil. "L’Italia si cura con il lavoro" lo slogan scelto da Cgil, Cisl e Uil per questo maggio 2021, un messaggio che chiaramente fa riferimento alle "iniezioni" di denaro in arrivo dall'Europa, con l'auspicio che contribuiscano a creare lavoro e a migliorarlo.

Foto: Crediti VisitOmegna