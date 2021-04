OMEGNA - 29-04-2021 -- Nella giornata di mercoledì, 28 aprile, il Presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio era ad Omegna per impegni istituzionali.

In tarda mattinata ha visitato la Casa della Salute di via Mazzini a cui ha fatto seguito presso il COQ, Centro Ortopedico di Quadrante, una visita alla Onlus "€œAmici per la Pelle"€.

La Casa della Salute è una delle 65 strutture sanitarie istituite della Regione Piemonte ed è unica per Omegna, il Cusio e la valle Strona.

In questi anni è diventata veramente per il territorio interessato un punto di riferimento, al di fuori degli ospedali per malati cronici e pazienti non gravi che non necessitano di accesso ai Pronto soccorso, ed è in grado di offrire assistenza infermieristica e specialistica con percorsi di cura per le patologie croniche. Attualmente è anche sede vaccinale contro il Covid 19.

La ONLUS nazionale "Amici per la Pelle"€ ANAP si occupa di malattie dermatologiche ed è ospitata presso il Coq di Omegna, Centro Ortopedico di Quadrante.D'€™intesa con il Coq da nove anni partecipa alla gestione del "€œgabinetto di fototerapia"€ e con ambulatori dedicati alla dermatologia e alla reumatologia. In tutti questi anni ha visto un notevole aumento di pazienti che prima dovevano recarsi a Novara, Milano o Torino per avere cure e trattamenti analoghi.

Nessun Iframes