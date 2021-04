CUSIO- 30-04-2021-- Dopo Pasqua i Minijacks del basket San Maurizio sono ritornati a giocare a minibasket.

Le attività, che si erano interrotte con la zona rossa, sono riprese a pieno regime con l’approvazione dell’ultimo DPCM, e si svolgono sfruttando le aree esterne delle strutture, messe a disposizione dai comuni, per rispettare i protocolli definiti per limitare la diffusione del Covid.

Ai nastri di partenza ci sono i gruppi Scoiattoli e Aquilotti a San Maurizio d’Opaglio, Gozzano e Miasino. Ripartiti anche i piccoli del microbasket che si allenano gratuitamente a San Maurizio d’Opaglio. Oltre all’attività in campo, gli istruttori sono impegnati anche nei progetti presso le scuole dell’infanzia dell’Istituto Comprensivo Pascoli di Gozzano e le scuole dell’Istituto comprensivo San Giulio di San Maurizio d’Opaglio.

Non manca, però, il tempo per progettare il futuro, infatti, lo staff sta lavorando per l’estate dei jacks, programmando tre tipi di day camp che occuperanno tutti i mesi estivi nel nostro intero territorio.