OMEGNA - 30-04-2021 - Nelle ex scuole di Crusinallo, Ciss Cusio e Comune di Omegna, con la consulenza tecnica della cooperativa Aurive, propongono la “Lavanderia sociale Omegna”. Un servizio progettato e avviato nell'ambito del progetto WeCare VCO, finanziato dalla Regione Piemonte e gestito da CISS Verbano, CISS Cusio, CISS Ossola, Coop. La Bitta, Coop. Aurive, Fondazione Comunitaria del VCO.

Il servizio nasce in risposta a bisogni di anziani in difficoltà a gestire in autonomia alcune funzioni di cura personale al domicilio. La lavanderia offre lavaggio, la stiratura e il rammendo di biancheria e degli indumenti personali di persone anziane non autosufficienti.

Le prestazioni della lavanderia sociale sono gratuite per persone con limiti di autosufficienza, che verranno valutati dagli operatori del Ciss Cusio al momento della domanda.

Il comune di Omegna, oltre a mettere a disposizione lo spazio che ospita la lavanderia, ha predisposto i locali e messo a disposizione un budget per le dotazioni strumentali necessarie all'operatività del servizio.

L'allestimento della lavanderia sociale è stato realizzato con il contributo volontario di percettori reddito di cittadinanza individuati con l'aiuto del Centro Impiego Vco, nell'ottica di valorizzare le competenze di persone attualmente disoccupate ma con titoli o background professionali nei settori grafica, comunicazione o dei servizi pulizia. I percettori reddito di cittadinanza, supervisionati da cooperativa Aurive e da grafici professionisti coinvolti grazie al progetto WeCare VCO, hanno curato gli allestimenti dello spazio lavanderia per la parte grafica, arredi e per la raccolta di donazioni di attrezzature strumentali della lavanderia.

Per accedere al servizio contattare il servizio di Assistenza Domiciliare del Ciss Cusio

https://www.cisscusio.it

https://www.cisscusio.it/it-it/servizi-/servizi/anziani

il referente del servizio valuterà il bisogno e i requisiti.