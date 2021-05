CUSIO- 03-05-2021-- Il Cusio Ginnastica conquista l’argento, sabato 1° maggio al palazzetto dello sport di Cuneo, alla 2° prova del Campionato Regionale di Insieme Silver di Ginnastica Ritmica FGI.

A scendere in pedana per Cusio Ginnastica nella categoria allieve LC: Simona Biriuc, Francesca Frosio, Arianna Testori e Margherita Vigna, in un esercizio di squadra alla palla, per tutte loro primissima esperienza.

La squadra esegue una buona prova e ottiene un ottimo 2° posto. Un risultato che inorgoglisce la squadra, in quanto ottenuto in pochi mesi di lavoro, alternato alla preparazione del Campionato individuale Fgi, frutto dell’ottimo lavoro svolto dalle atlete e dalle loro allenatrici Monica Vaillant e Giada Scaramuzzi.

Nonostante le difficoltà del momento la gara si è svolta nel rispetto di tutte le norme di sicurezza.