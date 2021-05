GOZZANO -03-05-2021 --A partire da questa settimana il seminario “San Gaudenzio” della diocesi di Novara si trasferisce nella nuova sede di Gozzano.

“Il nuovo seminario è di fatto interdiocesano, perché oggi vi sono seminaristi provenienti da Vercelli, Biella, Ivrea e dall’anno prossimo anche da Acqui Terme e Casale Monferrato - sottolinea il vescovo di Novara monsignor Franco Giulio Brambilla. Aprire un nuovo seminario è, soprattutto in questo tempo travagliato, un atto di grande speranza per la nostra Chiesa, perché in esso si piantano – come dice la stessa espressione – i semi del futuro per le nostre comunità”. Lunedì 3 maggio, nella nuova sede – l’ex Istituto Gentile – è in programma una messa “inaugurale” presieduta dal vescovo Franco Giulio Brambilla con la comunità del seminario. Martedì 4 maggio - sempre a Gozzano – sarà celebrata la tradizionale giornata di fraternità sacerdotale, che costituirà l’occasione per un’inaugurazione della struttura alla presenza del presbiterio novarese. Nel corso della giornata, a un anno dalla scomparsa del cardinal Renato Corti (1936-2020), verrà distribuito il volume di testimonianze in suo omaggio intitolato “Il cuore parla al cuore”, pubblicato per i tipi delle Edizioni Rosminiane di Stresa. A causa delle norme per il contenimento della pandemia tutti gli appuntamenti saranno a numeri contingentati.