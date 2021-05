OMEGNA – 03-05-2021 – Nella giornata di venerdì, 30 aprile, presso le ex scuole di Crusinallo è stato inaugurato il nuovo servizio “Lavanderia sociale Omegna” che avrà l’obiettivo di rispondere ai bisogni di anziani in difficoltà nel gestire alcune funzioni di cura personale in casa. Il servizio è stato progettato e avviato nell'ambito del progetto WeCare VCO, finanziato dalla Regione Piemonte e gestito da CISS Verbano, CISS Cusio, CISS Ossola, Cooperative La Bitta ed Aurive, Fondazione Comunitaria del VCO. La lavanderia offre lavaggio, stiratura ed il rammendo di biancheria. Durante l’incontro l’Assessore Sabrina Proserpio ha sottolineato l’importanza del servizio ed il ruolo del comune che ha messo a disposizione lo spazio dedicato alla lavanderia ed ha predisposto i locali mettendo a disposizione anche le dotazioni strumentali necessarie all’operatività del servizio. I locali sono stati realizzati con il contributo volontario di percettori di redito di cittadinanza, individuati con l’aiuto del Centro per l’Impiego del VCO, ed hanno mostrato le loro molteplici competenze professionali nei settori della grafica, comunicazione e servizi pulizia grazie anche alla supervisione di Cooperativa Aurive ed i grafici professionisti coinvolti nel progetto We Care VCO. Anche l’arte ha trovato spazio nella parte di allestimento dei locali grazie alla mostra di Serena Bertani, laureanda all’Accademia Albertina di Torino. Il progetto è promosso in rete da CISS Cusio e comune di Omegna, si potrà accedere al servizio contattando il CISS Cusio e la lavanderia sociale sarà gestita dallo stesso Ciss con la collaborazione di Casa Mantegazza e Caritas di Omegna.