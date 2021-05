OMEGNA - 04-05-2021 -- “L'arruolamento di volontari rappresenta una grande opportunità per i giovani di Omegna e di tutto il VCO, che hanno la possibilità di servire il proprio Paese in una delle realtà più amate dagli italiani. Anche i nostri concittadini sanno bene quanto i Vigili del Fuoco rappresentino un importante riferimento a protezione delle nostre case e dei nostri boschi. Mai, infatti, è mancato il sostegno da parte degli omegnesi in occasione delle tante iniziative organizzate dal distaccamento di Omegna, a dimostrazione dell'affetto provato nei confronti dei nostri volontari.” Sono queste le parole con le quali Mattia Corbetta, assessore alla Protezione Civile del Comune di Omegna, commenta la campagna di arruolamento di Vigili del Fuoco per i distaccamenti volontari del VCO, tra i quali figura anche quello di Omegna.



E’ bello sottolineare che nei prossimi mesi, grazie al contributo della Fondazione Cariplo, del Comune di Omegna e dei comuni del Cusio, il distaccamento di Omegna avrà una nuova APS (autopompaserbatoio) che si unirà ai mezzi acquistati grazie alla generosità dei cusiani e a quelli forniti dal Comando Provinciale VVF, un messo utilissimo pensato per gestire al meglio in modo celere e sicuro le emergenze di un territorio montano.



Per presentare la domanda per diventare volontario e per avere più informazioni si può inviare una e-mail all’indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. oppure si può inviare un messaggio WhatsApp al numero 370.1024357.