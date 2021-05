OMEGNA - 04-05-2021- Domenica 9 Maggio 2021, in diverse realtà del nostro Paese, il Coordinamento Nazionale delle Sinistre di Opposizione, promuove, compatibilmente con i limiti imposti dalla pandemia da Covid 19, un insieme di iniziative in presenza (presidi, flash-mob, ecc.) per denunciare la crisi del Servizio Sanitario Nazionale, rivendicarne il rilancio, affermare il diritto alla salute.

Nell'occasione il Partito Comunista del VCO organizza dalle 10 alle 13 un gazebo in sicurezza e con i distanziamenti in Piazza 24 Aprile ad Omegna sui temi della sanità in generale e nel VCO in particolare. Per il territorio una serie di richieste: "Manteniamo i 2 Dea di primo livello a Verbania e Domodossola e ripristiniamo il Pronto Soccorso 24 ore su 24 ad Omegna.

Apertura del necessario Reparto di Traumatologia ad Omegna.

Maggiori assunzioni di personale socio sanitario e rinnovo dei Contratti Nazionali di lavoro ormai scaduti.

Investire consistenti risorse nella medicina territoriale anche istituendo su tutto il territorio l’Infermiere di Famiglia".

Nessun Iframes