OMEGNA –05-05-2021 -- Sono trascorsi ormai undici anni dalla prima edizione della storia dell’Istituto “San Giuseppe” di Crusinallo, ma quello storico edificio ha continuato e continua tuttora a far parlare di sé, soprattutto in questo anno dedicato da papa Francesco al padre putativo di Gesù.

Così è nata la riedizione del libro “Storia dell’Istituto San Giuseppe di Crusinallo – Nell’opera delle suore di Don Bosco”, frutto della ricerca diretta e metodica sui documenti condotta da Alessio Iannotta, docente nelle scuole superiori e storico locale. Le notizie, dettagliate e precise, sono fornite con una grande chiarezza espositiva, partendo da una breve ricostruzione storica riguardante il “San Giuseppe”; si passa poi a trattare con dovizia di particolari dell’oratorio e del teatrino dell’istituto, riportando infine alcuni cenni biografici delle suore che hanno operato presso la struttura prima e presso la scuola materna “E. Sesana” poi. “L’anniversario - ha puntualizzato nella premessa l’arciprete di Crusinallo don Gian Mario Lanfranchini - è l’occasione felice per ricordare “il nostro San Giuseppe”, per noi crusinallesi e per quante e quanti hanno avuto nell’opera “San Giuseppe un punto di riferimento nel cammino di crescita umano e cristiano è anche occasione per dire un sincero grazie alle suore salesiane e a tutti coloro che hanno voluto e sostenuto il lavoro educativo e sociale di questa importante istituzione sorta tra le case e le fabbriche grazie alla presenza delle Figlie di Maria Ausiliatrice, le suore di don Bosco, fin dal 1896”. Non resta che augurare buona lettura!