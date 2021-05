GOZZANO -06-05-2021 -- La giunta comunale di Gozzano ha deliberato di aderire al bando pubblico per la selezione dei progetti di riqualificazione dei corpi idrici piemontesi e, in particolare, dei “Canneti del lago d’Orta”.

Gozzano rivestirebbe il ruolo di Comune capofila di questo progetto, con Omegna, Orta, Miasino e San Maurizio d’Opaglio. Il progetto, che si lega al “Contratto di lago” , contratto al quale Gozzano ha aderito nel 2018, prevede la riqualificazione dei canneti del lago, visti come “comunità vegetali” di notevole valore naturalistico riconosciuti come habitat per numerose specie d’uccelli e pesci, dalla Comunità Europea.

I “canneti” persistono in particolare nell’area sud-ovest del lago, nel Comune di Gozzano, tanto da evidenziare che la strada, la quale si snoda accanto ad essi, prende il nome di “via dei canneti”.

“E’ nostra intenzione, come stiamo facendo da tempo in quell’area – ha dichiarato il sindaco Gianluca Godio – riqualificare la stessa con il miglioramento delle qualità e delle condizioni ambientali”.

“E’ questa – sottolinea l’assessore all’Ambiente Francesca Tucciariello – una importante opportunità per valorizzare non solo l’area attigua al lido, bandiera blu nel 2020, ma tutta la zona che gravita attorno ad esso; contiamo a questo proposito, non solo di essere disponibili come Comune capofila, ma anche di sottoscrivere un accordo di partenariato tra i Comuni interessati al progetto”.