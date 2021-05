MIASINO – 06-05-2021 -- Prende ufficialmente il via a Miasino, il secondo concorso nazionale di pittura sacra denominato “Un dipinto per San Rocco”, ed incontro nazionale dei gruppi e devoti, bandito dall'Associazione Europea Amici di San Rocco, dalla Parrocchia di San Rocco, con l’alto patrocinio del Comune di Miasino. L'evento è in programma dal 26 al 30 maggio nella suggestiva cornice di Miasino. L'invito a tutti gli artisti è dunque quello di cimentarsi con il tema “Un giorno in preghiera con San Rocco, contemplando la bellezza dell’arte nella fede”. Ulteriori info: https://www.amicidisanrocco.it/it/. (A.P.)

