OMEGNA - 06-05-2021 -- Con riferimento alla comunicazione diramata nella mattina di mercoledì dal Comitato Salute VCO, il sindaco di Omegna Paolo Marchioni e il Responsabile della Direzione Generale del COQ, Dr Mauro Carducci con una nota diffusa, hanno risposto a quelle che considerano una serie di inesattezze.

"La prima doverosa puntualizzazione è che il COQ non si configura come Ente Accreditato Privato, bensì come Ospedale Pubblico denominato “Madonna del Popolo” inserito nella Rete Ospedaliera e gestito da una S.p.A. pubblico-privata, di cui la maggioranza (51%) è afferente ad ASL VCO. La struttura è dotata di un PPI in carico al Dipartimento Emergenza ASL VCO- si legge nella nota - Non di meno, risulta del tutto fuori luogo, asserire la mancata partecipazione attiva del COQ in occasione dell’emergenza pandemica che, da 14 mesi a questa parte, ha colpito anche il nostro territorio.

In tal senso, e in risposta alla diffusione del Covid-19, nel marzo 2020 il COQ ha prontamente risposto alla richiesta proveniente dall’Assessorato regionale alla Salute trasformando integralmente la propria struttura per far fronte alle richieste del territorio, unico Covid Hospital della nostra ASL con l’attivazione di 80 posti letto Covid e di 4 letti di rianimazione che sono stati subito utilizzati".



"Pur affrontando una perdita di fatturato ingente, il COQ ha, poi, continuato a mettere a disposizione un intero reparto con 28 letti, oltre a 4 di terapia intensiva e sub intensiva, anche nel corso della seconda ondata di pandemia arrivando solo oggi a ipotizzare una riduzione a 15 posti letto destinati ai pazienti Covid - prosegue il comunicato - È, dunque, doveroso sottolineare che, prima di divulgare falsità di questo genere, sarebbe meglio informarsi, anche per non incorrere in un’eventuale querela che la stessa Società del Centro Ortopedico di Quadrante starebbe valutando. Sarebbe, infine, utile che il Comitato ricordasse che gli omegnesi sono molto legati al loro ospedale e non sono disposti a sopportare i continui attacchi ingiustificati nei confronti di una struttura sanitaria di riferimento per la comunità cusiana, nell’applicazione dell’articolo 32 della Costituzione che il Comitato solitamente cita, guarda caso, solo a favore del territorio verbanese".