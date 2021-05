OMEGNA - 06-05-2021 -- Novità per la stagione estiva 2021 ad Omegna.

La Navigazione Lago D’Orta ha infatti annunciato un'iniziativa lanciata con l'hashtag #lagodortabuongiorno che ha lo scopo di incentivare proprio la navigazione lacustre. .

Sino al 30 ottobre, infatti, gli omegnesi e i turisti che alloggiano almeno per una notte ad Omegna e lo possono certificare, beneficeranno di uno sconto del 20% sul biglietto del battello.

Il biglietto sarà di 7,40 euro ( i bambini sotto il metro d’altezza non pagano) e sarà possibile scegliere tra due viaggi, uno alle ore 9.00 e l’altro alle ore 14.15, partendo da Omegna e visitando le maggiori località del Lago d’Orta (Oira, Pettenasco, Ronco, Pella, Lagna e Orta San Giulio).

Moreno Lubelli, Direttore del servizio di Navigazione del Lago d’Orta, ha ringraziato il Comune di Omegna regalando, inoltre un centinaio di biglietti all’Assessorato che darà poi i biglietti a famiglie bisognose.

Diego Cataldo

