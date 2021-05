OMEGNA -06-05-2021-- E’ ormai da diverso tempo che i commercianti e la giunta comunale di Omegna stanno discutendo di una probabile zona ZTL estiva in centro.



I commercianti di via Alberganti sono praticamente tutti d’accordo ad estendere la zona ZTL, che al momento è presente di sabato e verrà estesa anche a domenica, per tutto il periodo estivo. A quest’idea si sono uniti anche i commercianti di via Cavallotti.



L’assessore al Turismo, Mattia Corbetta dice a proposito: “Praticamente tutti i commercianti si sono resi conto che una zona ZTL in estate è fondamentale per il flusso turistico presso le vie di Omegna. La giunta comunale è assolutamente d’accordo con questo progetto e ne sta parlando con la maggioranza. L’idea è di far partire la zona ZTL dal primo giugno fino a fine settembre ed al massimo estenderla a fine ottobre".



Il Comune sta pensando anche di inserire dei sistemi di controllo, come dei segnali intercambiabili che indicano se la zona è in ZTL o non lo è, un sistema automatico di controlli composto da telecamere, semafori e segnali.



Diego Cataldo