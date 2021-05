ARMENO -07-05-2021 -- Una quadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Borgomanero è intervenuta attorno alla mezzanotte ad Armeno sulla strada delle due riviere per un incidente stradale.

L’intervento è valso a liberare la macchina dal guard rail e mettere in sicurezza l’area del sinistro.

Due le persone coinvolte di cui una trasportata in ospedale. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Borgomanero.

