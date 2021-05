CUSIO- 10-05-2021-- Atro Weekend di gare per Cusio Ginnastica: domenica 9 si è tenuta a Vercelli la prima prova regionale CSI, individuale coppie e squadre, valida per la qualificazione al Nazionale, più di 160 le atlete in gara, suddivise nelle rispettive categorie e fascia d’età; 7 le società presenti.

A scendere in pedana per la società Cusiana, dopo più di un anno di stop forzato a causa della pandemia e dei vari DPCM, 10 atlete, tutte impegnate in esercizi individuali, accompagnate dalle tecniche Noemi Bonali e Chiara Piana.

A rompere il ghiaccio per la categoria “Medium” “tigrotte” Camilla Albertini medaglia d’argento per lei nella classifica assoluta data dalla somma di 2 esercizi al corpo libero e al cerchio. Nella stessa categoria “medium”, ma in fascia d’età “allieve” Bianco Giulia è prima al corpo libero, Loi Celeste fascia d’età ragazze, si classifica 2’ assoluta con 2 esercizi al nastro e alla palla e Romagnoli Camilla è 1’ alle clavette nella fascia d’età senior.

Per la categoria “Large” “allieve” Lisi Alice è 1’ sia al cerchio che alla palla, Beatrice Cerutti fascia d’età “junior” è 2 assoluta data dalla somma dei 2 esercizi al cerchio e al nastro, Pesenti Giulia 1’ al cerchio, Santambrogio Gaia 4’ al cerchio, per la fascia d’età “senior” Baldioli Letizia è prima alle clavette e Anna Cassina 1’ alla fune.

Soddisfatto lo staff tecnico che ha seguito le atlete, per gli ottimi risultati: “Siamo orgogliosi di questi risultati che arrivano dopo più di un anno di assenza dalle pedane, la determinazione e la grinta delle atlete in gara è sicuramente data dal desiderio di voltare pagina e andare avanti verso un ritorno di tutti alla normalità”.