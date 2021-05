ORTA SAN GIULIO- 10-05-2021-- È Orta San Giulio il miglior comune italiano. A stabilirlo una ricerca statistica eseguita nell’ambito del progetto “Comuni-Chiamo”, che ha valutato l’attrattività giovanile e le pratiche sull’ Invecchiamento attivo e solidarietà fra le generazioni.

Non solo, grazie a questa indagine, Orta sarà presa come riferimento per individuare quali fra i servizi, le iniziative e le buone pratiche applicati nel comune, possano essere replicabili in altri paesi del Piemonte e dell’Italia. Politiche che abbiano come aspetto centrale il rapporto tra le generazioni, tra giovani ed anziani, l’attrattività giovanile e che siano attuabili su quattro o più aree tematiche, quali: attrattività turistica, cultura, formazione, tessuto Sociale. Azioni una volta individuate che possano anche essere potenziate nel Comune stesso.

Dal risultato statistico si evince che il Comune di Orta risulta al primo posto della classifica, in quanto attuatore di buone politiche e azioni che promuovono e recuperano lo scambio intergenerazionale, tra giovani e anziani.

Il progetto “Comuni-chiamo” vede come ente capofila del progetto il Forum Nazionale delle Associazioni familiari ed è finanziato dal Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri.