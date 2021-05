GOZZANO -11-05-2021 -- Gozzano sarà “Bandiera Blu” anche per il 2021. L’annuncio è arrivato nella mattinata di lunedì 10 maggio all’Assessore all’Ambiente Francesca Tucciariello durante una videoconferenza con i vertici della Fee, Foundation for Environmental Education. La capitale del basso Cusio (il suo Lido) si riconferma così come un luogo turistico di attrazione, “vidimato” con un importante riconoscimento per spiagge e luoghi di balneazione. Già nel 2020, Gozzano era stato insignito di questo riconoscimento, che di fatto, gratifica il lavoro dell’Amministrazione Comunale.



Francesca Tucciariello, Assessore allo Sport ha dichiarato “Dopo la nomina a Comune europeo dello Sport, ora arriva la riconferma della Bandiera Blu. Questo significa che sino ad ora abbiamo svolto un buon lavoro , che portiamo avanti con determinazione”. Continua “Questa riconferma, rappresenta uno sprone per ripartire dopo un periodo difficile: un motivo in più per attrarre turisti e visitatori”.

“Gozzano conferma, con questo risultato. la sua vocazione ad essere centro turistico. Questo risultato testimonia la qualità del nostro territorio e dei servizi offerti”, ha concluso il sindaco Gianluca Godio.

Nella foto, il momento in cui è stata issata la bandiera blu nel 2020