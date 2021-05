OMEGNA - 11-05-2021 -- Con Stefano Strada, vicesindaco e assessore ai Lavori Pubblici, accompagnato dall’arch. Massimo Bino dell’Ufficio Tecnico comunale, facciamo il punto sui lavori che avranno inizio nella frazione di Crusinallo.

Il cantiere interesserà entrambi i lati dei marciapiedi della via IV Novembre e prevede il rifacimento e la sistemazione del tratto tra il semaforo in prossimità della piazza Vittorio Veneto (ex-Istituto san Giuseppe) fino all'incrocio con la via per Casale Corte Cerro (Farmacia). Un intervento da 150.000€ che andrà a regime a breve e avrà una durata di 3/4 mesi. Verrà rifatto lo strato cementizio superficiale, spesso deteriorato se non totalmente sminuzzato in certi tratti, mentre i cordoli e le spondine in serizzo ammalorate verranno raddrizzate e rimesse in opera.

Una importante variante modificherà i passaggi carrabili, ove il porfido presente sarà sostituito da una miscela cementizia di colore diverso sicché risalterà maggiormente la sua funzione di passaggio e accesso alle proprietà private. Un intervento, questo, di cui a Crusinallo si sentiva particolarmente il bisogno, ora la speranza è che questo cantiere non abbia tempi similari a quello di via Tito Speri.