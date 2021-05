CASALE CORTE CERRO - 11-05-2021-- Si è da poco conclusa l’iniziativa denominata “Diamoci la zampa” con la quale un gruppo di giovani di Casale Corte Cerro ha raccolto aiuti per l’associazione Chance for Dogs.



Protagonisti, ancora una volta, Michela Bonini e Massimo Lavarini che, assolutamente non nuovi a compiere atti di generosità nei confronti di chi necessita di un’attenzione in più, verso gli inizi dello scorso mese di aprile hanno deciso di dare una mano a Fabiola, una ragazza di Casale Corte Cerro che ha ideato un piccolo progetto volto a raccogliere coperte usate, crocchette e altri prodotti da destinare all’associazione Chance for Dogs, una onlus della provincia di Latina che dal 2012 tanto si adopera per il bene dei nostri amici pelosetti.



Detto…fatto! L’idea di Fabiola, Michela e Massimo è stata abbracciata da alcune attività commerciali di Casale Corte Cerro e di Omegna che si sono rese disponibili come punto di raccolta, la generosità delle persone è stata tanta e così, grazie al contributo di molte anime sensibili, si è ottenuto un bellissimo risultato.



In circa un mese, infatti, sono stati raccolti 97.5 kg di crocchette e scatolame, una bella quantità di coperte e anche biscotti e altri prodotti per i “bau bau” seguiti dall'associazione Chance for Dogs.

L’esito di questa iniziativa ha dimostrato, semmai ce ne fosse bisogno, che sono davvero tante le persone che credono e praticano il sentimento della solidarietà inteso come la determinazione ferma e perseverante di impegnarsi per il bene di tutti e di ciascuno con la consapevolezza che tutti siamo responsabili in prima persona del nostro prossimo.



r.a.