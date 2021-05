OMEGNA -11-05-2021 -- Nella giornata di lunedi 10 maggio ad Omegna sono stati riaperti i bagni pubblici che si trovano sul lungolago.

Un problema era la loro mancata manutenzione e per questo motivo sono stati chiusi per i periodi fuori stagione.

Il comune di Omegna, per risolvere questo problema, ha trovato'un azienda locale per occuparsi della manutenzione e della pulizia dei bagni.

Adesso i futuri visitatori della città adesso potranno usufruire di questo servizio.



Diego Cataldo