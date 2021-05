QUARNA SOPRA - 13-05-2021 - Il sindaco di Quanta Sopra e membro della Rappresentanza dei Sindaci dell'ASL VCO, Augursto Quaretta chiarisce la sua posizione dopo che un comunicato della Lega lo aveva inserito nel novero di quegli amministratori locali favorevoli al Piano Ires per la riorganizzazione della Sanità nel VCO. Spiega Quaretta: "Con un pizzico di sorpresa e curiosità, ho appreso i contenuti di un comunicato stampa a firma Montani-Panza-Preioni (Lega Salvini) nel quale verrei inserito tra gli amministratori che avrebbero aderito alla schiera dei sostenitori del Piano Ires sulla riorganizzazione sanitaria del VCO.

A tal proposito mi tocca precisare di NON aver aderito ad alcun piano e in attesa di un necessario, doveroso e opportuno confronto NON posso quindi essere annoverato tra i sostenitori del piano Ires !

Come scritto in una precedente nota che cito testualmente 'Ho sempre pensato e continuo a pensare che un unico, nuovo ospedale sarebbe la soluzione migliore...', mostrando disponibilità al dialogo e al confronto serio e responsabile sullo scenario ipotizzato dal Piano Ires.

Questo non significa sostenerlo ma cercare di capirlo e approfondirlo prima di attaccarlo o criticarlo a prescindere!

Ho appena terminato di leggere il piano con le sue 89 pagine e alcuni aspetti sono e saranno da capire e da discutere. Come sindaco di una piccola comunità del Cusio e come membro della Rappresentanza dei Sindaci dell'ASL VCO, ritengo necessario un confronto con i Sindaci del territorio cusiano (che dovrebbe avvenire presto!) e per quanto mi riguarda, vorrò capire la posizione dei medici, degli addetti ai lavori e delle associazioni di categoria, senza trascurare una verifica del piano con il gruppo civico 'Omegna, si cambia!' in cui mi riconosco e con il quale ho condiviso e portato avanti le 'battaglie' legate alle prospettive dell'ospedale Madonna del Popolo di Omegna e del Coq.



Tanto ci tenevo a precisare e vi ringrazio per l'attenzione".