ORTA SAN GIULIO- 13-05-2021-- Si è rinnovata anche in questo 2021 la bella collaborazione tra Ascom e il Comune di Orta San Giulio, grazie a questa sinergia da sabato scorso è attivo l'Ufficio Turistico di Orta, sito in via Panoramica.

Tutti i giorni, dalle ore 10.30 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 18.00, gli utenti possono rivolgersi a questa realtà che svolge importanti attività per la promozione del territorio quali, ad esempio, fornire servizi di informazione e assistenza ai turisti, valorizzare le risorse turistiche disponibili, diffondere opuscoli, guide e altro materiale per la conoscenza dei vari siti di interesse e delle attività che si svolgono sul territorio.

Il sindaco di Orta San Giulio Giorgio Angeleri rivolge il suo ringraziamento a Leila, Valeria e Vittorio che gestiscono l’ufficio e si complimenta con loro per la passione che quotidianamente dedicano a questa attività.

r.a