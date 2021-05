OMEGNA - 13-05-2021 -- Oltre all’avvento del nuovo direttore sportivo, l’Omegna Calcio conferma sulla panchina anche per la prossima stagione Tabozzi. Il tecnico ha svolto un ottimo lavoro sulla panchina dei rossoneri, sfiorando addirittura la promozione in eccellenza nella stagione 2019-2020. Per Tabozzi sarà il terzo anno consecutivo sulla panchina Omegnese.



Diego Cataldo