OMEGNA - 13-05-2021 -- Nella mattinata di giovedì, il sindaco di Omegna, Paolo Marchioni direttamente da Via Tito Speri, al centro delle polemiche ormai da tempo, insieme all’amministrazione comunale , ha annunciato di aver emesso un provvedimento diretto all’appaltatore per chiedere di riaprire al pubblico transito la stessa.



Il sindaco Marchioni dice a riguardo:”Sono partite le procedure per la riapertura, ci sono ancora delle questioni burocratiche riguardo la chiusura dei lavori e il collaudo delle opere sia in superficie che nel sottosuolo. Quello che volevamo comunicare ufficialmente, dunque, è che siamo in capo per la riapertura.”



Sicuramente una bellissima notizia per tutta la comunità omegnese.



Diego Cataldo