DOMODOSSOLA - 13-05-2021 - Al LuseBar, nella località Alpe Lusentino, è il momento di suggellare un prestigioso accordo: quest’oggi, la Paffoni Fulgor Basket e il Gruppo Altair, con InEnergy Gas & Power e Domobianca 365, presentano la partnership che li legherà creando una sinergia fruttuosa per entrambe le parti e per il territorio. Proprio il VCO è il tratto comune che per primo lega due realtà così importanti e all’avanguardia.

Interverranno, in rappresentanza del Gruppo Altair: Michele Marinello, Amministratore e Responsabile Comunicazione del Gruppo Altair; Luca Cajelli, Amministratore Delegato InEnergy Gas & Power; Federico Sciagata, direttore Domobianca365. Per la Paffoni Fulgor Basket, il Direttore Generale Carlo Alberto Padulazzi, e il Direttore Sportivo Michele Burlotto.

Michele Marinello commenta con soddisfazione: “Gruppo Altair ha deciso di sponsorizzare la Fulgor Omegna attraverso la promozione dei suoi due brand più legati al territorio: seguiamo da anni la società e ne apprezziamo organizzazione, valori e desiderio di unire le diverse anime cestistiche del Verbano Cusio Ossola in un unico progetto rispettoso delle diverse identità; il nuovo Palazzetto dello Sport di Gravellona Toce sarà poi uno straordinario veicolo di aggregazione ed una ulteriore occasione di crescita e vogliamo essere della partita”.

Luca Cajella, AD di InEnergy Gas & Power dichiara: “InEnergy Gas & Power è una nuova azienda del Gruppo Altair che fa della commercializzazione dell’energia elettrica generata dal nostro territorio un suo punto di forza. Siamo convinti che sostenere la Fulgor, di fatto la squadra di basket dell’intera Provincia, sia un modo efficace per promuovere un brand fortemente legato alla nostra terra”.

Federico Sciagata, direttore Domobianca365 si aggiunge concludendo: “Domobianca365 ha avviato un ambizioso progetto che vuole portare la montagna di Domodossola al centro dell’offerta turistica della nostra Provincia per tutto l’anno; riteniamo lo sport un veicolo pubblicitario importante e per questo abbiamo scelto di unirci al pool di sponsor della più importante realtà del territorio. Crediamo nelle sinergie e crediamo nel futuro di questa terra: fare sistema e remare tutti nella stessa direzione è la strada giusta”.

“Per noi - le parole del direttore generale della Paffoni Fulgor Basket Carlo Alberto Padulazzi - è un onore avere al nostro fianco il gruppo Altair, una realtà solida, dinamica ed in grande crescita. Che, come noi, crede nel territorio: siamo certi che questo matrimonio potrà dare reciproche soddisfazioni, con l’obiettivo, comune, di promuovere la nostra meravigliosa Provincia”.

Stessi concetti espressi anche dal direttore sportivo Michele Burlotto. “La nostra società - spiega Burlotto - è impegnata da anni in un progetto che ha l’ambizione di unire il VCO. Siamo orgogliosi che il gruppo Altair ne abbia compreso la bontà e l’importanza, anche a livello giovanile e sociale. Essere qui al Lusentino a suggellare questo accordo è davvero speciale: vogliamo fare in modo che la Paffoni Fulgor Basket diventi sempre più ambasciatrice del nostro territorio. E farlo con partner del genere è motivo di soddisfazione ed orgoglio”.