OMEGNA - 14-05-2021 -- Il comune di Omegna ha deciso di organizzare un concorso creativo per celebrare ulteriormente il compleanno del più illustre cittadino omegnese Gianni Rodari.

Il concorso si chiamerà “100+1 manifesti nella città di Gianni Rodari” è sarà aperto per scuole, bambini e ragazzi di ogni età.

Lo scopo del concorso è quello di produrre un testo con una parte grafica e un testo libero ispirato alle tecniche teorizzate nella pagine dell’opera “La Grammatica della fantasia”, testo considerato come l’eredità di Gianni Rodari per quanto riguarda la scrittura.

Gli elaborati saranno inviati all’indirizzo email Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. in formato JPG e PDF per la parte grafica e in Word per quella teorica entro il 31 luglio. Regolamento sul sito www.rodariparcofantasia.it

Il concorso sarà giudicato da Sara Rubinelli, Pino Boero, Luca Vergerio, Alberto Poletti, Giorgio Rava e Silvia Padulazzi.



Diego Cataldo