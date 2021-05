ARMENO- 17-05-2021 -- Lavori in corso in via Mottarone ad Armeno per la preparazione del grande murale dedicato alla storia del paese che sarà inaugurato ufficialmente alle ore 11.15 di sabato 22 maggio.

Sono iniziate lunedì 17 maggio, le operazioni di allestimento del grande murale intitolato “Scalare la montagna”, un’opera artistica dal grandissimo valore sociale e culturale che attraverso tutta una serie di immagini raffiguranti le peculiarità di Armeno, è un vero e proprio racconto illustrato del borgo che sorge alle pendici del Mottarone.

L’opera porta la firma dell’artista omegnese Michela Mirici Cappa che con questa sua nuova realizzazione è riuscita, ancora una volta, a rendere straordinario l’ordinario e a regalare magia e poesia a quella quotidianità che a volte scivola via senza essere apprezzata come merita.

Ecco, quindi, che nel murale di Armeno storia, personaggi, luoghi, tradizioni ed eventi sono stati valorizzati dalla professionalità e dalla sensibilità di Michela Mirici Cappa, una donna che creando arte è sempre in grado di celebrare al meglio ciò che la circonda.

Quelli realizzati da Michela Mirici Cappa sono tutti dipinti ad olio la cui riproduzione fotografica è stata applicata su dei pannelli di alluminio che per fare in modo che col tempo non patiscano vento, neve e pioggia sono stati rivestiti con una pellicola laminata speciale denominata “3M Controltac”.

La struttura ideata per “ospitare” i vari pannelli è ancorata al muro con degli agganci particolari che le consentono di “seguire” la conformazione del muro e di adattarsi agevolmente ad esso; il materiale scelto è l’acciaio corten, che pian piano col passare tempo, grazie al naturale processo di ossidazione, acquisirà delle calde sfumature che piacevolmente coccoleranno questo grande progetto artistico.

Un murale lungo circa trenta metri composto da dieci pannelli, quindi, ma anche altre due opere posizionate su un muro di un’abitazione privata raffiguranti il cav. Marco Adolfo Boroli e il comm. Alfredo Marzi e poi una terza opera che sarà…una sorpresa!

Noi di NEWS24 siamo andati a curiosare per scoprire cosa sta succedendo “dietro le quinte” di questo grande progetto artistico e attraverso una piccola gallery fotografica vi documentiamo la nascita del grande murale di Armeno…

r.a.

Nessun Iframes