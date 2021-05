ORTA SAN GIULIO - 18-05-2021 - Ottima risposta del pubblico alla prima iniziativa del Fai dopo la pandemia. Tra i beni visitabili nello scorso fine settimana c'era la torre di Buccione che ha registrato il quasi tutto esaurito. Le visite, con partenze ogni mezz'ora e della durata di oltre un'ora, si sono svolte dalle 10 alle 18, sia di sabato che di domenica, con un leggere incremento nel secondo giorno. I volontari, in varie stazioni, hanno accolto i gruppetti formati da massimo 15 partecipanti, introducendoli nel territorio e dandogli nozioni storiche e architettoniche. La torre, che aspetta di essere ristrutturata, non è accessibile e solitamente chiusa, ma per queste giornate i visitatori hanno eccezionalmente potuto visitare il basamento da dove si alzano 5 piani. La visita si è conclusa con un duello medioevale combattuto da giovani figuranti in costume.

