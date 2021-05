OMEGNA - 18-05-2021 -- E' stata riaperta lunedì 17 maggio a Omegna la via Tito Speri.

Il cantiere sulla via ha suscitato tantissime polemiche negli ultimi tempi: nonostante i lavori fossero ultimati, è stato aperto per tantissimo tempo costringendo le persone ad utilizzare altri itinerari. Nei giorni scorsi l'amministrazione comunale aveva sollecitato ufficialmente gli appaltatori alla riapertura, e finalmente lunedì è stata riaperta per la soddisfazione degli omegnesi ai quali viene restituita finalmente una strada importantissima per la circolazione nella cittadina.



Diego Cataldo