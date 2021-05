OMEGNA -20-05/2021- La presidenza dell’Avis di Omegna cambia volto: per il prossimo quadriennio la presidenza sarà di Enzo Tonna.

Tonna sarà insieme ai vice presidenti Tiziana Tacchini e Moreno Bionda, l'amministratore Alessandro Barberis e la segretaria Marinella Anchisi. In attesa di confermare l'ingresso fra i consiglieri di Marco Gamba in sostituzione di Alessio Martinoli, Confermati tutti gli altri componenti il nuovo consiglio: Francesco Baldioli, Mirco Bionda, Federica Boldini, Mauro Caranchini, Vittorio Ceruti, Federica Pozzi, Ciro Salvioli di Fossalunga, Flavio Sulis.

Diego Cataldo