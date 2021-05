OMEGNA - 26-05-2021 -- Nella giornata di venerdì 28 maggio, anche Omegna sarà attraversata dalla carovana rosa del Giro d'Italia. In particolare,Via Comoli saluterà la chiusura del passaggio della 19esima tappa del Giro d’Italia. Dopo aver toccato Borgomanero, Gozzano e Orta, il Giro proseguirà ad Ameno, Gignese e Vezzo per poi scendere a Stresa, Baveno, Feriolo e Gravellona Toce: i corridori transiteranno in via 4 Novembre per poi proseguire nelle vie F.lli di Dio, De Amicis, Salati, Lungolago Buozzi e svoltare in Piazza Salera, Largo Cobianchi, via Garibaldi e via Comoli, dove sono attesi tra le ore 15.22 e 15.38.



"Per consentire il corretto svolgimento della gara – spiega il Vicesindaco Stefano Strada, cui spetta l’onere della viabilità –, abbiamo predisposto con la Polizia Locale, su precisa disposizione della Prefettura, il divieto di sosta dalle ore 7 alle ore 17 lungo l’intero tragitto cittadino. Dalle ore 12 fino al termine del passaggio del Giro d’Italia sarà in vigore anche il divieto di transito. Al fine di agevolare chi è diretto o proviene dall’Ospedale Madonna del Popolo, è stato istituito il doppio senso di marcia nel tratto di via Novara compreso tra Lungolago Buozzi e via Mazzini e nel tratto di Lungolago Buozzi prospicente al COQ".



"A supporto della Polizia Locale di Omegna – sottolinea dell’Assessore competente Mattia Corbetta – è prevista la presenza di una cinquantina di volontari: grazie all’impegno profuso dal Comandante Giorgio Martoccia, infatti, ai volontari della Protezione Civile del gruppo comunale si aggiungeranno quelli delle Associazioni del territorio provinciale".



"La città, come consuetudine, si appresta a festeggiare il Giro d’Italia, ma lo farà in piena sicurezza – dice Francesco Perrone, Assessore comunale allo Sport –. Così come richiesto dalla Questura di Verbania, manterremo desta l’attenzione sull’emergenza sanitaria ancora in corso evitando inutili assembramenti anche in occasione di un evento di così alto profilo sportivo. Oltre ai filari di bandierine del colore ufficiale del Giro d’Italia – che non è, lo ricordiamo, il Giro Rosa femminile – e agli striscioni di “benvenuto” e di “arrivederci” posizionati, rispettivamente, lungo il rettilineo di via 4 Novembre e alla fine di via Comoli per salutare degnamente i ciclisti in gara e ai fini delle riprese televisive in diretta, l’Amministrazione comunale ringrazia Franco Gemelli, Responsabile de Le Salite del VCO, che, insieme alle Associazioni Bici in Città e Bici Club Omegna, si sono fatte carico della spesa per far realizzare due striscioni di saluto al Giro e a “Super Pippo”, cusiano DOC e atleta che anche Omegna ha a cuore di celebrare lungo il percorso".