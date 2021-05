ARMENO - 27-05-2021-- L’amministrazione comunale di Armeno ha recentemente fatto il punto della situazione sull’argomento della banda larga sulla base delle informazioni trasmesse direttamente da Open Fiber, operatore "wholesale only" -ossia di vendita all’ingrosso- che è impegnato nella diffusione della fibra ottica in Italia.

“Secondo le informazioni trasmesse dal concessionario Open Fiber, per il Comune di Armeno la progettazione esecutiva è prevista nel secondo semestre 2021.L'apertura del cantiere è, invece, attualmente pianificata nel 2022 -si lege nella nota del Comune di Armeno-. Il PCN (Punto di Consegna Neutro) di riferimento è localizzato nel ns. Comune ed è in corso la definizione dell'area di posizionamento, da concordare. Le unità immobiliari interessate (aree bianche del Comune) sono in totale 1.801. Di queste, 1.517 saranno servite con reti abilitanti "over 100" (FTTH) e 284 con reti abilitanti "over 30" (FWA).

L'amministrazione comunale continua a sollecitare chi di competenza e l'Ingegnere di Open Fiber, il quale è il riferimento per il territorio della Provincia di Novara, ha garantito un aggiornamento tra due mesi.”

