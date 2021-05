SAN MAURIZIO D'OPAGLIO - 27-05-2021 -- Anche quest'anno, per il terzo anno consecutivo, si svolgerà una nuova edizione del Summer Jacks Day Camp, con tantissime novità. Iniziando dalle location: Gozzano e Miasino. Inoltre sono state raddoppiate le date e useremo tutto il mese di luglio: dal 5 al 16 a Gozzano, mentre dal 19 al 30 a Miasino ed Ameno. Durante le quattro settimane verranno proposti tanti giochi, laboratori, momenti di svago e tante attività extra. Tra queste le confermatissime barca a vela, tiro con l'arco, mountain bike, go-kart e teatro. A queste si aggiungono le novità di quest'anno: Sup, Kayak, beachvolley, Musica, piscina e tanto altro. Tutte le attività durante le settimane saranno tenute da istruttori laureati o laureandi in scienze motorie o dell'educazione primaria, le attività extra verranno tenute da società sportive professioniste del territorio in assoluta sicurezza. Inoltre ci sarà anche di un servizio navetta per raggiungere Miasino da Gozzano per chi ne avrà necessita. Insomma ci sono tutti gli ingredienti per fare bene come gli anni scorsi. I San Maurizio Jacks ringraziano le amministrazioni comunali di Miasino, Ameno e Gozzano che stanno dando una grossa mano per l'organizzazione. Anche quest'anno ci saranno limitazioni di numero causa pandemia, per info e iscrizioni: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

