SAN MAURIZIO D’OPAGLIO - 01-06-2021 -- Venerdì 11 giugno il Museo del Rubinetto e della sua Tecnologia di San Maurizio d'Opaglio riaprirà al pubblico.

Il sito museale è stato fondato nel 1995 e ancora oggi rappresenta un unicum nel suo genere per approfondimento e specificità del soggetto affrontato, chi lo visita, infatti, non solo ha modo di scoprire la storia di una produzione industriale profondamente radicata sul territorio, ma ha anche la possibilità di affrontare e approfondire tematiche legate all’attualità.

Il Museo sarà visitabile nelle giornate di venerdì, sabato e domenica dalle ore 15 alle ore 18; la prenotazione non è obbligatoria ma è vivamente consigliata almeno un giorno prima della visita, per prenotarsi si può chiamare il numero 335.7627418 (dalle ore 09 alle ore 18) oppure si può scrivere una mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. indicando un nominativo e il numero di visitatori per cui si prenota.

L’uso della mascherina è obbligatorio e gli ingressi saranno contingentati nel rispetto delle normative vigenti adottate per contrastare l'epidemia di COVID-19

Per avere maggiori informazioni è possibile consultate il sito: www.museodelrubinetto.it oppure visitare la pagina Facebook del museo @museodelrubinetto

