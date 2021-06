CASALE CORTE CERRO -02-06-2021 -- Quello di sabato 5 giugno sarà un pomeriggio all’insegna del divertimento per i piccoli di Casale Corte Cerro.

L’associazione teatrale Tic Tac, in collaborazione con l’assessorato comunale alla Cultura del comune di Casale Corte Cerro, organizza, infatti, proprio per questo primo sabato di giugno un pomeriggio dedicato ai bambini durante il quale a partire dalle ore 15 nella via Roma -tra il municipio e la chiesa parrocchiale di san Giorgio- verranno offerti momenti di lettura animata, con la collaborazione della Ca dij Libär dlä Cort Cèrä e di Nati per Leggere, e attività Disegna con Noi e Danza con Noi.

A seguire ci sarà un momento goloso con una merenda in compagnia in attesa dello spettacolo Pollicino Pop della compagnia Teatro Invito che è in programma per le ore 17.

Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. Il biglietto unico, comprensivo di tutte le attività, ha un costo di 6€, la prenotazione è obbligatoria da effettuarsi chiamando il numero 349.3714294 oppure scrivendo all’indirizzo email